2. sınıf öğrencisi 'Dünya Matematik Şampiyonu' oldu

sınıf öğrencisi Hamza Kerem Baysal katıldığı ‘Caribou Matematik Yarışması Dünya Şampiyonası'nda kendi sınıf düzeyinde 3 bin 22 öğrencinin katılım sağladığı yarışmada tüm soruları doğru yanıtlayarak ‘Dünya Şampiyonu' oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Caribou Matematik Yarışması Dünya Şampiyonu Şehit Ayhan Sarıçiçek İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Hamza Kerem Baysal'ı, sınıf öğretmeni Feray Şentürk Uğur'u ve Okul Müdürü Onur Şahin'i makamında kabul etti.

Sünnetci, geniş katılımın sağlandığı bir yarışmada Afyonkarahisar'ı ve ülkeyi başarı ile temsil eden Hamza Kerem Baysal'ı başarılarından dolayı tebrik ederek ödülünü verdi. Ayrıca emeği geçen öğretmenlere ve desteklerinden dolayı okul idaresine teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.