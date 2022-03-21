2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazada çarpışan tırlardan birinin kupası metrelerce öteye fırladı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G., idaresindeki 42 DBY 54 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Savrulan araç ardından O.K.'nin kullandığı 34 TK 2332 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden R.G., yaralanırken ardından olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından çarpışan tırlardan birisinin kupasının olay yerinden metrelerce ileriye fırladı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.