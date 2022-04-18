2021 yılının ilk 4 ayında 527 yaban hayvanı iyileştirildi

Bölge Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamada, 2021 yılının ilk 4 ayında Afyonkarahisar'da doğada yaralı halde bulunan 527 yaban hayvanının rehabilite (iyileştirmek) edildiği kaydedildi.

DKMP, Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının tedavi süreçleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaralı olarak bulunan hayvanlarının büyük çoğunluğunu kanatlı hayvanların oluşturduğu vurgulandı. Tedavileri tamamlanan hayvanlarının büyük çoğunluğunun doğaya salındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Afyonkarahisar Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından alınan yaban hayvanları Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi merkezinde şifa bulup yaşam alanlarına dönüyor. DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğümüz tarafından AKUREM'e teslim edilen hayvanların yüzde 89'u kanatlı, yüzde 7'si memeli, yüzde 4'ü sürüngen türü hayvanlardır. 2021 yılında kızıl geyikten, alaca sansara, kurttan çakala, akbabadan, kartala, kızıl şahinden, puhuya ve diğer türlerden olmak üzere tam olarak 527 yaban hayvanı tedavi edildi. Merkezimizde şuanda 40 hayvanın tedavi süreci devam ediyor.

Afyonkarahisar Doğa Koruma Milli Parklar ve AKÜREM güçten düşmüş veya yaralı yaban hayvanlarını sağlıklarına kavuşturuyor.”