21. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı

Afyonkarahisar'da bu yıl 21.'si düzenlenen Caz Festivali yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarının katılımıyla 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Çekya Prag'dan Lucia Bakaiova Kuartet'in açılış konseri ile başlayan Afyonkarahisar 21. Caz Festivali, üç gün boyunca konserler ve söyleşilerle sanatseverlere keyif dolu anlar yaşatacak.

Üç gün sürecek Afyonkarahisar Caz Festivali'ne ilk gün açılış töreni ile başladı. Festivalin Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem yaptığı açılış konuşmada Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Caz Festivali'nde her yıl dünyanın en önemli sanatçılarını sanatseverlerle buluşturduklarını belirterek katılan davetlilere teşekkür etti. Başkadem'den sonra konuşan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, bir şehrin gelişirken sadece ekonomi ile gelişmediğine dikkat çekti. Serteser, "Kültürüyle, sanatıyla, sporuyla tamamı bir bütün. Hepsini bir bütünleştirebilirsek o zaman gelişimi sağlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ilk gün programında yer alan Çekya Prag'dan Lucia Bakaiova Kuartet'in konseri ile ilk gün tamamlandı.

Festival, ABB Kent Orkestrası Kemal Günüç Dörtlüsü ve Solist Lucia Bakaiova kapanış konseri ile tamamlanacak.