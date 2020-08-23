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23 yaşındaki genç arkadaşlarının gözü önünde gölette boğularak öldü

Afyonkarahisar’da balık tutmak için gittiği gölette daha sonra serinlemek için suya giren 23 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde boğularak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da balık tutmak için gittiği gölette daha sonra serinlemek için suya giren 23 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde boğularak hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki Seyitler Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat Özkara (23) isimli genç, 4 arkadaşını yanına alarak barak gölüne balık tutmaya gitti. Gençler oltalarını suya saldıktan sonra iddialara göre, Özkara bir arkadaşı ile serinlemek için gölete girdi. Bir süre suda açılan Özkara'nın çırpındığını gören arkadaşı gencin boğulduğunu fark etti. Arkadaşının çabasına rağmen Özkara boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olayı haber alan ve bölgeye gelen Kocatepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Çardak kayıkla Özkara'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Ardından Özkara'nın cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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