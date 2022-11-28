İhlas Haber Ajansı

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2300 rakımlı Yellibel yaylasına kar yağdı

Kış mevsiminin iyice hissedilmeye başlandığı Afyonkarahisar’da, Emirdağ ilçesindeki 2300 rakımlı Yellibel yaylasına kar yağdı.

Kış mevsiminin iyice hissedilmeye başlandığı Afyonkarahisar'da, Emirdağ ilçesindeki 2300 rakımlı Yellibel yaylasına kar yağdı.


Afyonkarahisar'da son günlerde soğuk havalar iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Ara ara yağmuş yağışlarının görüldüğü kentte yüksek kesimlerde ise kar yağışı yaşandı. Kentin en yüksek rakımı sahip bölgelerinden birisi olan Emirdağ ilçesine bağlı 2300 rakımlı Yellibel yaylasına kar yağdı. Kar yağışını gören vatandaşlar ise bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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