25 yaşındaki genç takla atan araçta can verdi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Hüdai Kaplıcaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesine 27 VM 470 plakalı aracı ile seyir halinde olan Yalçın Karabaş (25) aracın henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerinde ardından Karabaş'ın cenazesi otopsi için araçtan çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, talihsiz gencin bugün memleketi Sandıklı'da toprağa verileceği öğrenildi.