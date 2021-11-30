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25 yaşındaki hemşire korona virüse yenik düştü

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki hemşire yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki hemşire yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, İhsaniye İlçe Entegre Hastanesinde görevli Sultan Fidan yaklaşık 2 hafta önce korona virüse yakalandı. Durumu kötüleşen Fidan ardından Isparta'daki bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye cevap vermeyen Fidan hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fidan'ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi. Fidan'ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi.

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