250 bin TL'lik mermer kazada yola savrulup kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'da mermer yüklü tırın derilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, kazada tırın dorsesindeki yaklaşık 250 bin TL'lik işlenmiş mermer ise çevreye dağılıp, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dinar-Çay ilçe karayolu Çayıryazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 63 AEK 211 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeye bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki şarampole girerek makas attı. Kazada sürücü H.A., ile M.A., sıkışarak yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar daha sonra olay yerinde hazır bekletilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazada tırın dorsesinde bulunan ve yaklaşık değeri 250 bin TL olan işlenmiş mermerler çevreye dağılarak zarar gördü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.