Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ‘Böğürtlen Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde 26 üreticiye 13 bin böğürtlen fidanı dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da, ‘Kırmızı Meyveler Diyarı' olarak adlandırılan Sultandağı ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılan ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen alternatif ürün ‘Böğürtlen Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde 13 bin fidanın dağıtımı yapıldı. 26 üreticiye dağıtılan böğürtlen fidanlarının ay sonuna kadar ekiminin yapılacağı belirtildi. Dağıtım töreninde Murat Demirbilek ve protokol üyeleri de yerini aldı.