İhlas Haber Ajansı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı.


Cumhuriyetin 99. yıldönümü bu yılda tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı için kentte tören ekipleri tarafından provalar başladı. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığına bağlı tören mangası ile komando birliğine bağı askerlerin geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Askeri tören ekibine lise öğrencileri de eşlik etti. Bazı vatandaşlar askerlere ve öğrencilere el sallayarak mutluluklarını gösterdiler.

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