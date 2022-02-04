2'si çocuk 15 kişinin yaralandığı kazada enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Afyonkarahisar'da 2'si çocuk 15 kişinin yaralandığı kazada, yolcu otobüsü ve tırların karıştığı zincirleme trafik kazasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz Kavşağı'nda sabaha karşı meydana gelen kazada, İbrahim Kutay idaresindeki 10 SB 689 plakalı kamyon, yolun sağ tarafında duran İbrahim Akça idaresindeki 45 SB 055 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı geç fark eden Bayram Karabulut'un kullandığı 34 YK 7300 plakalı Metro turizme ait yolcu otobüsü ise kaza yapan tır ile kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Kutay ile otobüste bulunan ikisi çocuk 14 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye gelen vinç yardımıyla kamyon ve otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kazada hurdaya dönen kamyon ile otobüsün ön kısmında meydana gelen ağır hasar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.