3 araca çarpıp kaçtı, düşürdüğü parçadan yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 araca çarpıp ardından kırmızı ışık ihlali yaparak kaçan tır sürücüsü olay yerinde düşürdüğü araç merdiven basamağından yola çıkan jandarma ekiplerinin yaptığı titiz inceleme ile yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Belediye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasını alınmayan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen H.G.'nin kullandığı 03 AAE 235, A.K., yönetimindeki 03 KU 050 ve T.Ö.'nün kullandığı 20 AFS 254 plakalı otomobillere çarptı. Daha sonra kırmızı ışık ihlali yapan sürücü durmayarak olay yerinden kaçtı. Büyük bir şok yaşayan sürücüler olayın sıcaklığı ile aracın plakasını alamadı. Mağdurlar ardından durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme kaçan tır sürücüsünün araca binmek için kullanılan merdiven basamağını düşürdüğünü tespit etti. Ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaklaşık 2 saatin sonunda kaçan tırın plakasının 03 AAZ 196 olduğunu tespit etti. Ekipler daha sonra tır ile kaçan sürücü M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Kazanın ardından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.