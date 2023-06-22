3 kilogramlık mantar görenleri hayrete düşürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyünde Mehmet Toprak'ın bulduğu 3 kilogram 135 gram ağırlığındaki mantar görenleri hayrete düşürdü.

Bekteş Köyü'nde arıcılık ile geçimini sağlayan Mehmet Toprak, sağanak yağışlar sonrası yerine güneşe bırakan havayı fırsat bilerek mantar aramaya çıktı. Toprak, köy kırsalında 3 adet dev mantar buldu. Ağırlıkları yarım kilogram ile 3 kilogram arasında değişen mantarları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mehmet Toprak, köy bakkalında mantarları tarttıktan sonra yaptığı açıklamada: “1 adet 3 kilogram 135 gram,1 adet 625 gram 1 adet de 530 gram 3 tane mantar buldum. Bulduğu mantarları köydeki markette terazide tartım. Gerçekten çok büyük mantarla bende ilk kez böyle büyük mantarla karşılaştım. Bu mantarları ben dağda buldum. Bunlar yeniliyor. Bu büyük mantar 3 buçuk kilogramdı. Şimdi kırıldığı için 3 kilo 135 gram geldi. Bunlar yağışlar nedeni ile bu kadar büyümüş” dedi.