3 medeniyetin izleri bu projenin tamamlanmasıyla gün yüzüne çıkacak

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaklaşık 2 aydan bu yana devam eden ‘Kent Meydanı' projesinde sona yaklaşılırken, projenin tamamlanmasının ardından Selçuklular ile birlikte Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti'nin mirası cami, kervansaray, hamam ve çeşme gün yüzüne çıkarılacak.

Sultandağı ilçesinde bulunan Sahipata Kervansarayı, Çifte Hamam, Laleli Çeşmesi, Çarşı Camii çevresinin tarihin dokuya uygun olarak düzenlendiği Tarihi Kent Meydanı Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Yaz aylarının başında bitmesi planlanan proje ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, projenin sadece Sultandağı değil aynı zamanda Afyonkarahisar'ın turizm alanında vizyon projelerinden birisi olduğunu kaydetti. Kaymakam Demirbilek, “Vali Gökmen Çiçek himayesinde ilçemizde kent meydanı projemizi yaklaşık 2 ay önce başlattık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığında inşallah Afyonkarahisar'ın en büyük kent meydanı olacak. Projemiz aynı zamanda turizme yönelik bir proje. Proje ile kırsal turizmi canlandırmak istiyoruz. Camimiz, kervansarayımız, hamamımız ve laleli çeşmesini kapsayan büyük bir kent meydanı olacak burası. Proje için sokak sağlıklaştırma çalışmalarına çok önceden başladık. Kent meydanına bakan bütün evlerde restorasyon yapılıyor” dedi.

“Sultadağımız da turizm ile tanışmış olacak”

Projenin tamamlanmasının ardından 3 medeniyetin eserlerinin tekrar gün yüzüne çıkacağını vurgulayan Kaymakam Demirbilek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“800 yıllık bir tarihi, ecdat mirasını biz İnşallah ayağı kaldıracağız. Böylelikle Sultadağımız da turizm ile tanışmış olacak. Selçuklu'nun eserlerinin daha fazla tanınacak. Burada aynı zamanda Selçuklu'nun, Karamanoğlu Mehmet Bey'in eserleri ve Osmanlı döneminden kalma hamamız gün yüzüne çıkacak. Proje tamamlandığında 3 devletin, medeniyetin eserleri gün yüzüne çıkmış olacak.”