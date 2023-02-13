İhlas Haber Ajansı

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3 milyon 600 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir araçta yaptığı aramada 3 milyon 600 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirdi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma kapsamında kent merkezinde bulunan 1 araçta yapılan şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada; 3 milyon 600 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K. isimli şahsa adli işleme başlanıldığı bildirildi.

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