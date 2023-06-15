3 milyonluk spor malzemesi dağıtıldı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Katkıları ile Işıklar Balı Sultan İlkokulu'nda temsili spor malzemeleri dağıtım töreni düzenlendi. Kent genelinde ise 3 milyonluk spor malzemesi dağıtıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde düzenlenen temsili spor malzemeleri dağıtım törenine, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve spor malzemesi alacak okulların yöneticileri katıldı. Toplamda 3 milyonluk spor malzemesi 17 ilçedeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara dağıtıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, temsili olarak Işıklar Balı Sultan İlkokulu ve Işıklar Dumlupınar İlkokulu Müdürlerine futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi raketi ve pinpon toplarından oluşan spor malzemeleri setinin dağıtımını yaparak, çocuklara bol sporlu günler diledi.

Öğrencilerin hazırladığı halkoyunları gösterilerinin izlenmesinin ardından tören sona erdi.