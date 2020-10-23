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3 otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da 3 otomobilin karıştığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceği gözler önüne serildi.


Olay, Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz köprüsü üzerindeki kavşakta meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, yolun sağ tarafından gelen bir araç önce dönüş yapmak isteyen bir araca çarptı ardından iki araç çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çarptı. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.


Öte yandan, kazada araçların hızlarının düşük olması ise olası bir facianın önüne geçti.

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