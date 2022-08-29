İhlas Haber Ajansı

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3 yaşındaki çocuk ezilme tehlikesi geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törende ezilme tehlikesi geçiren 3 yaşındaki bir çocuk, UMKE ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende ezilme tehlikesi geçiren 3 yaşındaki bir çocuk, UMKE ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarıldı.


Zafer Kent Meydanında hazırlanan tören alanında vatandaşlara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen kalabalık izdihama neden olunca 3 yaşındaki bir çocuk ezilme tehlikesi geçirdi. UMKE ekiplerinin müdahalesi ile çocuk ailesinin yanından alınarak sakinleştirildi.

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