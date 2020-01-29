İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 yıldır FETÖ'den aranan kadın saklandığı evde yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 3 yıldır aranan bir kadın saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 3 yıldır aranan bir kadın saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Çay ilçesinde FETÖ/PDY kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 2016 yılından bu yana aranan B.Ö. isimli şüpheli şahıs, Çay ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli B.Ö. hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.