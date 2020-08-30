30 Ağustos Zafer Bayramı'nın en sıcak görüntüsü Afyonkarahisar'dan geldi. Dazkırı ilçesinde biri 8 diğeri 7 yaşındaki iki arkadaş, evlerinin yakınındaki okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünü su ve fırça ile yıkadı.

Dazkırı ilçesinde yaşayan Ece Sultan Bilir (8) ve Alikaan Şahan (7) isimli arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramında görenlerin içini ısıtan ve yüzlerini gülümseten örnek bir davranış imza attılar. Minikler evlerinde getirdikleri hortum ve fırçalar ile okul bahçesindeki Atatürk büstünü yıkayarak, temizledi. Çocukların bu davranışı özellikle sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni gördü.