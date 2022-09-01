30 ev kadını her hafta bir camiyi temizliyor

Afyonkarahisar'da 30 ev kadını tüm temizlik malzemelerini kendi imkânlarıyla tedarik ederek, her hafta farklı bir camiye gidip temizlik yapıyorlar.

Gönüllü ev kadınları, ne cami derneğinden, ne de cemaatten temizlik için hiç bir şey talep etmezken tek istediklerinin dua almak olduğunu anlattılar. Kentte kendi aralarında bir ekip kuran ve her hafta bir camiyi temizliğe giden ev kadınları, kendi belirledikleri ve cami yönetiminden izin aldıkları camiyi baştan aşağı temizliyorlar.

Önceki günde Hacı Mehmet Sayın Camii'nde buluşan ev kadınları, caminin halılarını, camlarını, avize ve yerlerini temizlediler.