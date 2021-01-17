30 kişilik turist kafilesi kısıtlama saatlerinde Afyonkarahisar'ı gezdi

Rusya, Ukrayna, Tataristan, Kazakistan'dan gelen misafirlere Ulu Cami, tarihi semtler, konaklar ve Mevlevihane gezdirildi. Karlı ve soğuk havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da turistler Alan Kılavuzu Hasan Özpınar tarafından bilgilendirilerek gezdirildi. Ulu Cami, tarihi semtler, konaklar ve Mevlevihane'yi gezen turistler, daha sonra pandemide açık olan esnaflardan alışveriş yaptı.

Alan Kılavuzu Hasan Özpınar yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi turistik değerleri ve kültürel değerleri sayesinde hem ülke içi hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden misafirler ağırladığını ifade etti. Özpunar şöyle devam etti:

“Afyonkarahisar'ın termal tesisleri, bu kış günlerinde karlı ve hava soğuk olmasına rağmen yine turistleri çekiyor. Bugünkü ziyaretçilerimizde genellikle Rusya'dan, Ukrayna'dan, Tataristan, Kazakistan gibi ülkelerden gelenlerdi. Afyonkarahisar'ı görmek istediler ve biz de onlara yine Afyonkarahisar'ın tarihi turistik yerlerini, kültürel değerlerini tanıtmaya çalıştık. Afyonkarahisar kültürel değerleri ile, tarihi turistik değerleri ile hem Türkiye'nin hem de dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçi çekmeye devam ediyor.”