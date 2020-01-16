İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

34 kök Hint keneviri ele geçirildi

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan operasyonla 34 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kent merkezinde yapılan bir ihbar üzerine Cumhuriyet, savcısından alınan arama kararına istinaden yaptığı operasyonla İbrahim Ç. isimli şahsın Yunus Emre Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada saksılara ekilmiş halde 34 kök Hint keneviri bitkisi ve 2,35 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Bahse konu şahsa Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile “Yasa Dışı Kenevir Bitkisi Yetiştirmek ve Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.