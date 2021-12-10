36 ayrı suç kaydı olan ev aranan şahıs bakın nereden çıktı

Afyonkarahisar'da 36 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs. evine yapılan baskında tabana yapılan gizli bölmede saklanırken bulundu.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezi Yarenler Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerindeki bir eve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerince yapıldı. 36 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Aşkın Koldemir'in (21) yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın kaldığı eve giden ekipler kapıyı açan eşi B.T., kocasının evde olmadığını söyledi. Ancak kadının çelişkili beyanlarda bulunmasından şüphelenen ekipler arama kararına istinaden evde arama yaptı. Ekipler evde arama yaptıktan sonra odalardaki halıları kaldırdı.

Odalardan birinin tabanında gizli bölme tespit eden ekipler bölmenin kapağını açtıklarında ise Koldemir'i içeride saklanırken buldu. Ardından şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.