36 yaşındaki gurbetçi Brüksel'de kaybolduktan 5 gün sonra ölü bulundu

Afyonkarahisarlı 36 yaşındaki gurbetçi, yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kaybolduktan 5 gün sonra ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Demircili köyü nüfusun kayıtlı Mevlüt Taş, geçtiğimiz 21 Ocak ta Brüksel'de bir anda ortadan kayboldu. Taş'ın kaybolmasının ardından Brüksel polisi tarafından arama çalışması başlatıldı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası olan Taş'tan acı haber önceki gün geldi. Arama çalışmalarının 5. gününde Taş'ın cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Taş'ın ölümü ile ilgili Brüksel makamları tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Taş'ın kaybolduğu 21 Ocak akşamı ‘işe gidiyorum' diyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi.