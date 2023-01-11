38 yaşındaki genç adamın cansız bedeni evinin bahçesinde bulundu

Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki genç adamın cansız bedeni evinin bahçesinde yakınları tarafından bulundu. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, Bolvadin ilçesi Hacı Ömermahallesi Zambak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kadir Bayram (38) isimli genç adamın evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polisle birlikte 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bayram'ın öldüğünü belirledi. Çevrede detaylı bir inceleme yapan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ardından şahsın cenazesini otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bayram'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.