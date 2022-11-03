4 kişinin öldüğü kazada detaylar belli oldu

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin hastaneye gittikleri ortaya çıkarken, ölenlerden birisinin ise askerlik görevini yaptığı ve iznini geçirmek için ailesinin yanına geldiği belirtildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Halımoru köyü yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Altınay idaresindeki 20 FT 500 plakalı otomobil, yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin Atasoy, baba Emin Çevikten ile oğulları Deniz Çeviktekin ve Hasan Çeviktekin'in cansız bedenleri çıkarıldı.

İzne gelen asker kazada babası ve ağabeyiyle öldü

Kazada hayatını kaybedenlerin hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Düşme sonucu ayağı çatlayan baba Emin Çevikten'in oğulları Deniz ve Hasan Çeviktekin'i yanına alarak hastaneye götürmesi için muhtar Hüseyin Atasoy'dan yardım istedikleri ve bunun üzerine yola çıktıkları kaydedildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden Deniz Çevikten'in er olarak vatani görevini yaptığı ve iznini geçirmek için ailesinin yanına geldiği belirtildi.

Yaşamını yitirenlerden biri toprağa verildi

Yaşamını yitirenlerden Hasan Çeviktekin Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde toprağa verildi.

Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, törene katılanlar aile üyelerini sakinleştirmek için uzun süre uğraş verdi.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.