İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

4 yaban keçisi vuran 6 kişiye para cezası kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5.

Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, dört yaban keçisi vuran 6 kişiye para cezası kesti. DKMP ekipleri şahısları çekilen video ve fotoğraflardan tespit etti.


Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Sandıras dağlarında yaban keçisi vurulduğu ihbarı üzerine DKMP ekipleri harekete geçti. Ekiplere gönderilen video ve fotoğraflarda yaban keçisini vuran şahıslar tespit eden ekipleri Ula Jandarma Komutanlığı ile irtibat kurularak şahıslara ulaştı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği M.K, A.K, C.K, İ.K, G.K, H.D adlı kişilere ekipler 4 adet yaban keçisi avlamaktan idari para cezası ve cezai işlem uyguladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.