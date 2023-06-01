40 okulun katıldığı yarışma sona erdi

Afyonkarahisar'da 40 okulun yarıştığı ‘Yetenekli Eller Hem Eğleniyor Hem Yarışıyor' temalı Beceri Temelli Bilgi Yarışması sona erdi.

Yarışmanın merkez ilçe final müsabakaları Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Kamil Miras Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Final yarışmasının açılış konuşmasını yapan Sünnetci, "Oyunlar çocuklarımızın zihinsel gelişimlerinin yanında bilişsel, duyussal ve psiko-motor becerilerinin de gelişmesini desteklemektedir. Buradan yola çıkarak düzenlemiş olduğumuz Yetenekli Eller Hem Eğleniyor Hem Yarışıyor temalı Beceri Temelli Bilgi Yarışmasında amacımız öğrencilerimizin doğru bilgiyi seçebilmelerini, el becerilerini geliştirerek hızlı ve doğru karar verebilmelerini sağlamak yanında centilmence rekabet edebilme duygusunu da kazandırmaktır" dedi.

Yarışma finaline kalan 15 okul kıyasıya yarışırken, birinci Karşıyaka İlkokulup, ikinci Işıklar Balı Sultan İlkokulu ve üçüncü Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu oldu.