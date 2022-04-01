400 aileye Ramazan paketi ulaştırılacak

Afyonkarahisar'da ismini açıklamayan hayırsever iş insanı 400 aileye gıda yardımında bulundu.

Kentte hayırsever bir iş insanı tarafından içerisinde çoğunlukla bakliyat ürünlerinin bulunduğu 400 gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere belediye yardım birimine teslim edildi. Kentte Ramazan ayı dolayısıyla yardım duygularının ön plana çıkarken daha önce de çeşitli yardımlarda bulunan, ismini açıklamayan hayırsever iş insanı örnek bir yardımseverliğe imza attı.

İçerisinde bir ailenin uzun süre ihtiyacını karşılayacak ürünlerin yer aldığı yardım paketleri, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek. Gıda paketleri yoksul ailelere ulaştırılmak üzere görevliler tarafından teslim alındı.