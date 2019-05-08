İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, şüphe üzerine durdurulan bir araç ve yine araçla bağlantısı olan başka bir araç içerisinde yapılan aramada; 5 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde 2 şüpheli şahıs Uyuşturucu ve “Uyarıcı Madde Ticareti” yapmak suçundan adli mercilere sevk edildi. 2 şüpheli şahısın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.