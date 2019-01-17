5 litre bitkisel atık yağ getirene 1 litre ayçiçek yağı hediye

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediyesi, düzenlediği “Evlerden Bitkisel Atık Yağ Toplama” kampanyası ile 5 litre kullanılmış bitkisel atık yağ getiren herkese 1 litre ayçiçek yağı hediye edilecek.

Projeyle ilgili açıklama yapan Dinar Belediyesi Çevre Mühendisi İsa Akar, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği, kanalizasyon hatlarını tıkadığı, kanalizasyon işletme maliyetini artırdığı, en önemlisi de çevre ve insan sağlığına zarar verdiğini belirtti. Akar, bu amaçla bitkisel yağların toplanması ve geri dönüşümü konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kampanyanın yıl sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, evlerinde biriktirdikleri kullanım ömrü dolmuş bitkisel atık yağları Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne getiren vatandaşlara 1 litre ayçiçeği yağı hediye edileceği belirtildi.