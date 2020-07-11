İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 metrelik ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde parktaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaca çıkan, ancak sonrasında inemeyen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde parktaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaca çıkan, ancak sonrasında inemeyen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedi sonrasında itfaiye eri tarafından sokağa bırakıldı.


Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki Cumhuriyet Parkındaki bir ağaca çıkan kedinin inemediği gören vatandaşlar durumu itfaiye arayarak haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri bölgeye giderek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağacın üstünde olduğunu gören ekipler ardından ağaca merdiven ile tırmandı. İtfaiye eri kediyi merdivenle çıktığı ağacın tepesinden alarak aşağı indi. Sonrasında ise itfaiye erinin elinden kurtulan kedi kendini sokağa bırakarak gözlerden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.