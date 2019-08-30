İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

50 yaşındaki atlet Zafer Koşusu'nda birinci oldu

Kütahya’nın Dumlupınar İlçesinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ’Büyük Zafer Koşusu’nda 50 yaşındaki Afyonkarahisarlı atlet Ayhan Duymuş birinci oldu.

Kütahya'nın Dumlupınar İlçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Büyük Zafer Koşusu'nda 50 yaşındaki Afyonkarahisarlı atlet Ayhan Duymuş birinci oldu.


30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Küthya'nın Dumlupınar ilçesinde tören düzenlendi. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 13 Büyük Zafer Koşusu'na çeşitli illerden onlarca sporcu katıldı. Sergilediği performansıyla genç sporculara taş çıkartan 50 yaşındaki Afyonkarahisarlı atlet Ayhan Duymuş, koşuyu rakiplerine fark atarak birinci tamamladı. Başarılı atlete madalyasını Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.