6 kaçak avcı tüfekleri ile yakalandı

Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 6 kişi hakkında cezai işlem uygularken, 4 tüfeğe ise el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Sinanpaşa ilçesinde kaçak avcılık yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Arazide arama çalışması yapan ekipler 6 kaçak avcıyı yakalarken şahısların yanlarında bulunan 4 tüfeğe de el koydu. Ekipler ayrıca şahıslar hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler ardından koruma faaliyetleri kapsamında Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret ederek, koruma faaliyetleri ile ilgili koordinasyon hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.