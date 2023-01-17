İhlas Haber Ajansı

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60 yaşındaki şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda biri 60 yaşındaki 2 kişi gözaltına alınırken, baskın yapılana adreste ise değişik türlerde uyuşturucu maddeler ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda biri 60 yaşındaki 2 kişi gözaltına alınırken, baskın yapılana adreste ise değişik türlerde uyuşturucu maddeler ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. (60) ve D.G. (29) isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurdukları ihbarını alan ekipler harekete geçti. Şahısların evlerine baskın düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına alırken, baskın yapılan adreslerde ise arama yapıldı. Aramada 100 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 2 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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