5 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılacaklarla ilgili masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesinde destek çözüm ortakları, İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlıkları, sicil toplum kuruluşları, özel sektör ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin katılımları ile yerel düzey sağlık çalışma grubu masabaşı tatbikatı yapıldı. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Görkem Akayın'ın koordinasyonun da gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği Afyonkarahisar merkezde meydana gelen 6.5 büyüklüğünde deprem sonrası yapılması gerekenler masaya yatırıldı.