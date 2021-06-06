7 yıl aradan sonra sandık başına gittiler

2014 yılında nüfusu 2 binin altında olduğu için kapatılan ancak daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde vatandaşlar sandık başına gitti. 1830 seçmen 8 sandıkta oy kullanacak.

2014 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında nüfusu 2 binden az olduğu gerekçesiyle kapatılan Güney beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimde 8 partinin adayı yaraşırken, vatandaşlar sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Sorunsuz bir şekilde başlayan seçimde oylarını kullanan vatandaşlar hayırlı olsun dileklerini iletirken, oy kullanma işlemine yaşları 80'in üzerinde vatandaşların dahi gelmesi oy kullanmaya ilginin yoğun olduğunu gösterdi. Bin 830 seçmen Güney İlkokulu'na kurulan 8 sandıkta oy kullanacak. Sorunsuz bir şekilde başlayan oy kullanma işlemi akşam 17.00'a kadar devam edecek.

Öte yandan, seçimlerde belediye başkanının yanı sıra 4 mahallenin de muhtar seçimi yapılıyor. Jandarma ekipleri seçimlerinin sorunsuz bir şekilde yapılması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.