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70 köy ve mahalle muhtarına aile okulu semineri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Okulu Seminerlerine, İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde köy ve mahalle muhtarları da dahil edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Okulu Seminerlerine, İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köy ve mahalle muhtarları da dahil edildi.


Bu çerçevede Sandıklı'da yaklaşık 70 köy ve mahalle muhtarına Halk Eğitimi Merkezi salonunda seminer gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Gönen'in eğitimci olarak katıldığı programda projenin modülleri ve konu başlıkları çerçevesinde, ‘Türk İslam Kültür ve Medeniyetinde Aile, İletişim, Ahlâk Ve Adalet' ağırlıklı karşılıklı sohbet ortamı tarzında verimli bir seminer gerçekleştirildi.

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