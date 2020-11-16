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70 yıllık askeri demiryolu hattı yenileniyor

TCDD 7.

Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servisi tarafından 1950 yılında yapılan ve 70 yıldır hizmet veren Afyonkarahisar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 13. Ana Depo İltisak Demiryolu Hattında yenileme çalışması başlatıldı.


Bölge Müdürü Adem Sivri; rehabilitasyon çalışmaları devam eden Afyonkarahisar MSB 13. Ana Depo (Garnizon) İltisak Demiryolu Hattında TCDD Teknik A.Ş. yetkilileri beraberinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında Demiryolu Bakım Servis Müdür Vekili Ahmet Özkan'dan bilgi aldı. Bölge Müdürü Sivri; iltisak demiryolu hattının 1950 yılında günün şartlarına göre ahşap ve demir travers kullanılarak yapılmış ve 70 yıldır Garnizon Komutanlığı'nın lojistik taşımaları için hizmet vermekte olduğunu ifade ederek bu hattın rehabilitasyonunun stratejik önemini ifade etti.

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