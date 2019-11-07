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74 yaşındaki şahıstan 5 gündür haber yok

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde üniversite okuyan torununu ziyarete gelen 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde üniversite okuyan torununu ziyarete gelen 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur'dan 5 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, Manisa'da ikamet eden 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur, 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite okuyan torununu görmeye geldi. Ailesi 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur'dan 5 gündür haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. 5 gündür kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Cesur'dan halen bir haber alınamadı. Ailesi Hasan Hüseyin Cesur'un başına birşeyler gelmiş olabileceğini belirterek bundan dolayı endişe duyduğunu belirtti.

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