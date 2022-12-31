78 yaşında vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

Eskişehir'de 78 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Ceylan memleketi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Eskişehir'de yaşayan Ceylan yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ceylan'ın cenazesi Bolvadin ilçesine bağlı Büyükarabağ yönde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ile Ceylan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Ceylan'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığından toprağa verildi.