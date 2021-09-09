8 gün süren MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ve 8 gün boyunca devam eden MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı belirtilirken, festivalin son gününde ise Ceren Gündoğdu ve Zakkum grubu sahne aldı.

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Afyonkarahisar 8 gün boyunca eğlenceli etkinlikler ve konserler ile şenlendi. Festival Türkiye'nin bu yılki en büyük etkinliklerinden biri oldu. Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliğin Avrupa'nın 2021 yılındaki en büyük organizasyonlarından biri olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştiği Türkiye MotoFest etkinliği muhteşem iki konserle tamamlandı. Festivalin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum konser verdi. Gündoğdu ve Zakkum, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi. Gündoğdu ve Zakkum'un şarkılarına eşlik eden hayranları tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.