İhlas Haber Ajansı

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8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis yakaladı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesinde uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma suçlamasıyla hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan H.E.Ş., isimli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma yaptı. Şahıs yapılan takip sonrası Bucak mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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