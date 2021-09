86 ülkeden canlı yayınlanacak MXGP OF TURKEY start alıyor

Yarışmaya 36 ülkeden toplamda 140 yarışçı katılacak.

4-8 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek MXGP OF TURKEY ve MXGP OF AFYON yarışları protokolün katıldığı törenle açıldı. Açılış töreni sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yarışlara ve organizasyona büyük bir ilginin olduğunu ifade etti. Organizasyonlar sayesinde Afyonkarahisar'ın isminin dünyada duyulacağını kaydeden Akülke, "İnanılmaz bir ilgi ve alaka var. Afyonkarahisar, Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük spor organizasyonunu gerçekleştiriyor. 8 gün içerisinde hem MOTOFEST'de 15 sanatçı hem de 2 dünya şampiyonası MXGEP OF TURKEY hem de MXGEP OF AFYON. Bunlar çok önemli organizasyonlar. İlk defa yine Türkiye'de bir dünya şampiyonasında bir şehir adı veriliyor. Dünyada gerçekten motokros denildiği zaman, motor sporları denildiği zaman ismi ilk sırada anılacak şehirlerden birisi Afyonkarahisar olacak. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Spor turizmi için çok çok önemli, şehrin otelleri dolu ve esnaf mutlu. Pandemi sonrası böyle bir organizasyona Afyonkarahisar'da ev sahipliği yapmak bizleri çok çok mutlu etti" diye konuştu.

"6 kıtada yarışmanın yayını yapılacak"

Yarışların 86 ülkeden canlı 186 ülkeden ise banttan yayınlanacağını belirten Akülke, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"36 farklı ülkeden toplamda 140 sporcumuz yarışmalara katılacak. Bir ilki de Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda 16 yaşındaki bir kızımız ile ilk defa zaferin kazanıldığı topraklarda kadının gücünü göstereceğiz. Bu yüzden tüm kadın izleyicilerimizi Afyonkarahisar'a bekliyorum. 86 ülkeye canlı yayın yapacağız. 86 ülkede canlı, 186 ülkede ise banttan yayınlanacak. 6 kıtada yarışmanın yayını yapılacak. Gerçekten spor turizminde dev bir adım."

Öte yandan, açılış törenine Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri ve protokol üyeleri de katıldı.