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89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aydınalp toprağa verildi

Afyonkarahisar’da 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Aydınalp düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Aydınalp düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.


yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden Kore gazisi Aydınalp için Afyonkarahisar Belediyesi Asri Mezarlık önünde askeri cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğlen namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreninde, cenaze namazı sosyal mesafe kurallarına göre kılındı. Cenaze törenine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Aydınalp ailesi üyeleri katıldı.


Aydınalp kılınan cenaze namazı sonrası askerlerinde omuzlarında toprağa verildi.

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