89 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da bir dairenin mutfağında çıkan yangında 89 yaşındaki bir adam dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun dumanların çıktığı olayda büyük panik yaşandı.

Olay, Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendine ait dairede tek başına yaşayan 89 yaşındaki Bekir Yaşın'ın, evinin mutfağından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden bina ve mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir taraftan hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken bir taraftan ise evden çıkamayan Bekir Yaşın'ı çıkardı. Dumandan etkilenen yaşlı adam ardından ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yangının ardından eve giren itfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede yangının mutfak kısmından çıktığını belirlerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.