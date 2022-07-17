9 günlük tatil bitiminde beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı

Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Ankara, Antalya, Denizli, Isparta, Kütahya, Konya ve İstanbul karayollarını birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da önceki yıllara nazaran beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı. Yoğunluğun yaşanmamasının en büyük nedenlerinden birisinin ise tatilcilerin dönüş zamanını son güne bırakmamaları oldu. Normal günlere nazaran yine de araç sayısının fazla olduğunun gözlendiği karayollarında araç kuyrukları ise oluşmadı.

Antalya'dan Bilecik'e dönen tatilcilerden Samet Büyükburç, dönüş yolunda sadece il ve ilçe merkezlerinde yoğunluğa yakalandıklarını, onun dışında karayollarında yoğunluk olmasına rağmen araç kuyruklarının yaşanmadığını dile getirdi.