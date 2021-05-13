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91 yaşındaki korona hastası için helikopter havalandı

Afyonkarahisa’ın Bolvadin Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan ve Korona virüs testi pozitif çıkan hastayı Helikopter Ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler.

Afyonkarahisa'ın Bolvadin Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan ve Korona virüs testi pozitif çıkan hastayı Helikopter Ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler.


Bolvadin Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmakta olan 91 yaşındaki Mehmet S.'nin Korona virüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Mehmet S. İçin Afyonkarahisar'dan Helikopter Ambulans sevk edildi. Bolvadin Şehir Stadyumuna inen helikopter burada Korona virüs hastası Mehmet S'yi alarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı ardam Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne Covid servisinde tedavi altına alındı.

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